Названы возможные причины падения самолета Ан-2 на Кубани

Названы возможные причины крушения самолета АН-2 на Кубани. Катастрофа произошла накануне вечером. Погибли пилот и пассажир. Было возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Следствие рассматривает несколько версий произошедшего. Как сообщили в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета, ошибка пилотирования и техническая неисправность могут быть причинами падения самолета. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

