В Брюгге упал спортивный самолет

В бельгийском Брюгге упал спортивный самолет. Это видео сняли очевидцы. На кадрах видно, как у него сработала парашютная система. Благодаря ей, самолет приземлился очень медленно прямо на дорогу рядом с припаркованным фургоном.

Пилот остался жив. После посадки он смог выбраться самостоятельно. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

