В Санкт-Петербурге задержали преступников, которые совершили разбойное нападение

В Санкт-Петербурге полицейские задержали преступников, которые совершили разбойное нападение в Выборгском районе. Для этого пришлось объявить план "перехват". Полицейские перекрыли дорогу, по которой предположительно двигались преступники и план сработал.

Известно, что задержанные избили мужчину битой, забрали документы и скрылись. Однако далеко уехать им не удалось.

Ураган в Башкирии снес крышу ангара. Это произошло у заправки на трассе Уфа-Оренбург. На кадрах, которые публикуют очевидцы, видно что остатки кровли буквально разметало по дороге. Сильный ветер повредил покрытие площадью семь тысяч квадратов. Склад этот никак не использовался, никто не пострадал.

В Ленинградской области очевидцы сняли на видео пьяного водителя грузовика. Мужчина за рулем сначала снес ограждение, а затем врезался в стену жилого дома. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

