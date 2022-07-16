Самолет авиакомпании "Spirit Airlines" загорелся в аэропорту Атланты

Самолет авиакомпании "Spirit Airlines" загорелся в международном аэропорту Атланты. При посадке у лайнера вышла из строя тормозная система шасси, выбросив наружу клубы черного дыма.

Пожарным службам удалось быстро потушить пламя. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

