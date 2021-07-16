Пассажиры пропавшего под Томском Ан-28 остались живы – МЧС

В Сети появились первые фото с места крушения пассажирского Ан-28 в Томской области. Самолет лежит на крыше и сильно поврежден. Несмотря на жесткое приземление, все пассажиры и члены экипажа выжили. Об этом сообщили в МЧС.

Пострадал пилот. По предварительной информации, он сломал ногу.

На борту находились 19 человек, в том числе двое детей. С места ЧП их эвакуируют на вертолетах в Томск.

Ан-28 следовал туда из города Кедровый и пропал с радаров через 10–20 минут после взлета. В Томске после исчезновения самолета возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.