СК займется расследованием ДТП, в котором пострадали трое детей на улице Авиаторов

Аварией, в которой пострадали трое детей, займется Следственный комитет. Об этом сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК Юлия Иванова.

Днем 16 июля женщина сбила пешеходов на улице Авиаторов. Основной удар пришелся на детей. Старшему 5 лет, в данный момент он находится в коме. С места ДТП его забирал вертолет санавиации.

Также пострадали четырехлетний мальчик и младенец в коляске. У всех детей переломы и сотрясения. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.