Пропавший с радаров пассажирский самолет Ан-28 обнаружен. Как сообщили в пресс-службе МЧС, все пассажиры и экипаж живы. А вот самолет сильно поврежден.

На борту, по предварительным данным, находились 17 человек, включая четверых детей и трех членов экипажа. Самолет следовал по маршруту Кедровый – Томск и пропал с радаров через 10–20 минут после взлета.

Причины пока неизвестны. В Томске по факту исчезновения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.