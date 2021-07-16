В Томской области пропал с радаров пассажирский самолет Ан-28. Он направлялся по маршруту Кедровый – Томск. Это информация от Сибирского авиационно-спасательного центра.

Как сообщают информагентства, на борту находятся 17 человек, в том числе 4 детей. В экстренных службах подтвердили, что перед вылетом борт был исправен. Во время полета экипаж о неполадках не докладывал.

Среди причин возможной катастрофы называют отказ двигателя и ошибку пилотирования.

В Томской области создан Оперативный штаб. На поиски вылетели вертолеты Росавиации. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.