В горах Сочи нашли второго потерявшегося подростка. У молодого человека травма ноги, и его эвакуируют вертолетом. Об этом сообщили в Южном поисково-спасательном отряде.

Три дня назад двое парней пошли в однодневный поход и исчезли. Все это время их искали. В итоге один из них вышел к базовому лагерю сотрудников Росгвардии.

Его на вертолете эвакуировали с вершины горы Сахарная на базу спасательного отряда. Там 16-летнего туриста передали врачам скорой помощи. Он рассказал, где примерно находится его товарищ. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.