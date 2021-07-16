Грузовик перевернулся на МКАД

Фура перекрыла движение на Московской кольцевой автодороге. Грузовик опрокинулся на бок на внешней стороне МКАД, недалеко от съезда на Молодогвардейскую улицу. Водитель получил серьезные травмы.

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