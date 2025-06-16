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Новости

16 июня, 07:15

Происшествия

Новости регионов: в Екатеринбурге фура протаранила семь машин

Новости регионов: в Екатеринбурге фура протаранила семь машин

В жилом комплексе "Кронштадтский 14" на севере Москвы прорвало трубу с горячей водой

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ДТП произошло на северо-востоке Москвы

Ночью в Екатеринбурге произошла массовая авария. Водитель грузовика на высокой скорости врезался в семь припаркованных автомобилей. По словам очевидцев, фура шла на обгон и не справилась с управлением. В результате пострадал шестимесячный ребенок – его доставили в больницу.

В Сочи из-за сильных ливней началось наводнение. Вышли из берегов реки Мзымта и Херота, порывы ветра достигали 18 метров в секунду. В Адлере несколько районов остались без электричества. В Красной Поляне сейчас идет мокрый снег. Туристам рекомендуют не подниматься выше двух тысяч метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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