Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

Росгвардия опубликовала видео операции в Ростове-на-Дону, где ранее заключенные захватили заложников в местном СИЗО. Шестеро преступников были вооружены ножами, согласно последней информации, их удалось ликвидировать. При этом самих заложников освободили – пострадавших среди них не было.

Серьезная авария произошла в Санкт-Петербурге. Там Audi врезалась в здание книжного магазина прямо в центре города – на Невском проспекте. По предварительным данным, у водителя резко ухудшилось самочувствие, он не справился с управлением. Его сразу же отправили в больницу.

В Белгороде на смену жаркой и душной погоде пришел ливень и свежая прохлада, а вместе с ними – и потоп в центре города. Больше всего от дождя пострадали местные водители.

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