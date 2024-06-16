Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 23:15

Происшествия

Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

Новости регионов: заложников ростовского СИЗО освободили

Новости часа: каждый год Москва закупает около 300 современных вагонов метро

Новости регионов: захвативших заложников преступников ликвидировали в Ростове-на-Дону

Сервис "Кухня на районе" временно прекратил работу

Новости регионов: в Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников

Сотрудники склада пытались уничтожить продукты, которыми в Москве отравились люди

Заложников освободили в ростовском СИЗО, преступников ликвидировали

Новости регионов: преступники захватили двух сотрудников ФСИН в Ростове

Преступники взяли в заложники двух работников ростовского СИЗО

Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

Росгвардия опубликовала видео операции в Ростове-на-Дону, где ранее заключенные захватили заложников в местном СИЗО. Шестеро преступников были вооружены ножами, согласно последней информации, их удалось ликвидировать. При этом самих заложников освободили – пострадавших среди них не было.

Серьезная авария произошла в Санкт-Петербурге. Там Audi врезалась в здание книжного магазина прямо в центре города – на Невском проспекте. По предварительным данным, у водителя резко ухудшилось самочувствие, он не справился с управлением. Его сразу же отправили в больницу.

В Белгороде на смену жаркой и душной погоде пришел ливень и свежая прохлада, а вместе с ними – и потоп в центре города. Больше всего от дождя пострадали местные водители.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиярегионывидеоАнастасия Трегубова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика