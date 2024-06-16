Участок БКЛ закроют с 22 июня

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16 июня, 18:15

Происшествия

Новости регионов: захвативших заложников преступников ликвидировали в Ростове-на-Дону

Новости регионов: захвативших заложников преступников ликвидировали в Ростове-на-Дону

Сервис "Кухня на районе" временно прекратил работу

Новости регионов: в Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников

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В Ростове-на-Дону ликвидировали заключенных, которые взяли в заложники сотрудников следственного изолятора. Все они были осуждены или обвинялись по террористическим статьям. Спецназ пошел на штурм после попыток переговоров, заложников освободили.

Три человека погибли в аварии в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, водитель Audi А4 не справился с управлением, машина вылетела с дороги и врезалась в опору освещения.

В Уссурийске загорелся автомобиль с водителем внутри. На кольцевой развязке машина вылетела с проезжей части, проехала по газону на клумбу и резко вспыхнула.

Об этих и других новостях – в эфире телеканала Москва 24.

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