Участок БКЛ закроют с 22 июня

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16 июня, 14:30

Происшествия

Новости регионов: в Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников

Новости регионов: в Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников

Сотрудники склада пытались уничтожить продукты, которыми в Москве отравились люди

Заложников освободили в ростовском СИЗО, преступников ликвидировали

Новости регионов: преступники захватили двух сотрудников ФСИН в Ростове

Преступники взяли в заложники двух работников ростовского СИЗО

Новости мира: первый день конференции по Украине прошел в Швейцарии

Крупный пожар ликвидировали в Люберцах

Новости регионов: массовое ДТП произошло на трассе под Ростовом-на-Дону

Новости часа: в Москве приостановили оборот продукции двух производителей консервов

Более 10 человек отравились за сутки готовыми консервами в Москве

В Ростове-на-Дону ликвидировали заключенных, которые взяли в заложники представителей уголовно-исправительной системы. Несколько из злоумышленников были осуждены в прошлом году за попытку подрыва Верховного суда КЧР.

Автомобиль с водителем внутри загорелся в Уссурийске. На помощь пострадавшему прибыли пожарные, которые потушили пламя. О состоянии автомобилиста информации пока не поступало.

Цветочный забег прошел в Омске, но в нем могли принимать участие только женщины. В этом году число спортсменок достигло более 1 тысячи человек. Они вышли на старт несмотря на жару в 30 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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