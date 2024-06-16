Новости регионов: в Ростове ликвидировали преступников, захвативших заложников

В Ростове-на-Дону ликвидировали заключенных, которые взяли в заложники представителей уголовно-исправительной системы. Несколько из злоумышленников были осуждены в прошлом году за попытку подрыва Верховного суда КЧР.

Автомобиль с водителем внутри загорелся в Уссурийске. На помощь пострадавшему прибыли пожарные, которые потушили пламя. О состоянии автомобилиста информации пока не поступало.

Цветочный забег прошел в Омске, но в нем могли принимать участие только женщины. В этом году число спортсменок достигло более 1 тысячи человек. Они вышли на старт несмотря на жару в 30 градусов.

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