Пожар произошел в районе Щукинской улицы в Москве

Возгорание произошло в районе Щукинской улицы в столице. В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, там загорелся утеплитель в строящемся здании, на территории центра медицины катастроф.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание уже удалось потушить. Всего из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек, а информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.