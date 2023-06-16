Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 июня, 19:15

Происшествия

Пожар произошел в районе Щукинской улицы в Москве

Пожар произошел в районе Щукинской улицы в Москве

В Волгоградской области кинотеатр остался без крыши из-за сильного ветра

В Дзержинском произошло возгорание в автосервисе

Крупное возгорание произошло на северо-западе Москвы

Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство в ЛНР

Автосервис загорелся в Дзержинском

В Дзержинском произошло возгорание в районе ТЭЦ-22

В Дзержинском произошел пожар в районе ТЭЦ-22

В Лихоборах начался сильный пожар

Актрису Кристину Бабушкину задержали в центре столицы – СМИ

Возгорание произошло в районе Щукинской улицы в столице. В МЧС сообщили, что, по предварительной информации, там загорелся утеплитель в строящемся здании, на территории центра медицины катастроф.

Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. Возгорание уже удалось потушить. Всего из здания самостоятельно эвакуировались около 50 человек, а информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпожарвидеоСветлана Ключникова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика