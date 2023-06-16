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16 июня, 17:45

Происшествия

Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство в ЛНР

Росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство в ЛНР

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В Луганской Народной Республике росгвардейцы обезвредили самодельное взрывное устройство весом в тонну. Это данные военной контрразведки ФСБ.

Как уточняется, российскому саперу удалось выяснить, что под дорожное полотно там проложили провода, а собака обнаружила взрывчатку. Кроме того, стало известно, что в качестве взрывателя был использован стандартный деревянный ящик с тротилом и электродетонатором. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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