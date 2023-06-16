Внедорожник сгорел на съезде в Бутово на МКАД

Внедорожник сгорел на МКАД, в районе съезда в Бутово. Водитель успел выбежать из машины и отойти на безопасное расстояние. Судя по кадрам, машина пойдет под списание, так как все под капотом выгорело. Причины пожара на дороге выясняют специалисты.

Склад наполнителя для подушек и одеял сгорел в Курске. Об этом сообщили местные власти. Огонь охватил две тысячи квадратов, обошлось без пострадавших. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.