Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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Происшествия

Новости регионов: несколько станиц затопило в Краснодарском крае из-за проливных дождей

Новости регионов: несколько станиц затопило в Краснодарском крае из-за проливных дождей

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В Отрадненском районе Краснодарского края после проливных дождей затопило еще несколько станиц. Из берегов вышла река Уруп. По словам местных жителей, из-за подтоплений проехать на легковом автомобиле по местным дорогам удается далеко не везде.

В Курской области загорелся склад с пухом. Огонь охватил два здания – административное и производственное. Пламя разошлось на две тысячи квадратных метров.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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