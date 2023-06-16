Новости регионов: несколько станиц затопило в Краснодарском крае из-за проливных дождей

В Отрадненском районе Краснодарского края после проливных дождей затопило еще несколько станиц. Из берегов вышла река Уруп. По словам местных жителей, из-за подтоплений проехать на легковом автомобиле по местным дорогам удается далеко не везде.

В Курской области загорелся склад с пухом. Огонь охватил два здания – административное и производственное. Пламя разошлось на две тысячи квадратных метров.

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