Участок между станциями "Чеховская" и "Серпуховская" закроют 17 и 18 июня

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В мире

Новости мира: протестующие напали на отделения крупных банков в Ливане

Новости мира: протестующие напали на отделения крупных банков в Ливане

Шесть домов загорелись в одном из поселков Калужской области

Новости часа: ВСУ выпустили шесть ракет по Озеряновке

На Савеловском и Белорусском направлениях 17 июня изменится расписание поездов

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"Московский патруль": в Подмосковье водителю вернули угнанный автомобиль

"Московский патруль": в Подмосковье мужчина напал на офис микрофинансовой организации

Затор образовался в районе Крымского моста в Москве из-за забравшегося на него мужчины

"Рейд 112": пожар произошел в столичной квартире на улице Южнобутовской

В столице Ливана десятки протестующих напали на отделения крупных банков. Счета вкладчиков оказались заблокированными на фоне экономического кризиса. Инфляция в стране достигла почти 270%. Полиции не удалось остановить погромы.

Экоактивистки размазали красную краску на картине Клода Моне в Стокгольме. Их целью стало полотно 1900 года "Сад художника в Живерни". Также женщины приклеили себя к раме.

Арнольд Шварценеггер заявил о готовности побороться за пост президента США. В интервью изданию People, актер и экс-губернатор Калифорнии сказал, что знает, как одержать победу в предвыборной гонке. Однако американская Конституция утверждает, что глава государства должен быть рожден в этой стране, а Шварценеггер приехал покорять Голливуд с австрийским паспортом.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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