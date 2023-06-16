Новости мира: протестующие напали на отделения крупных банков в Ливане

В столице Ливана десятки протестующих напали на отделения крупных банков. Счета вкладчиков оказались заблокированными на фоне экономического кризиса. Инфляция в стране достигла почти 270%. Полиции не удалось остановить погромы.

Экоактивистки размазали красную краску на картине Клода Моне в Стокгольме. Их целью стало полотно 1900 года "Сад художника в Живерни". Также женщины приклеили себя к раме.

Арнольд Шварценеггер заявил о готовности побороться за пост президента США. В интервью изданию People, актер и экс-губернатор Калифорнии сказал, что знает, как одержать победу в предвыборной гонке. Однако американская Конституция утверждает, что глава государства должен быть рожден в этой стране, а Шварценеггер приехал покорять Голливуд с австрийским паспортом.

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