Кровля загорелась в семиэтажном здании на Тверской улице

В центре Москвы произошел пожар. По данным очевидцев, горит жилой дом по адресу Тверской улица, дом 27. Сообщается, что это дом дореволюционной постройки.

Пять пожарных расчетов уже работают на месте. Пожару присвоен второй ранг сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

