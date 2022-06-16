Дореволюционное здание горит в центре Москвы

Жилое здание горит по адресу Тверская улица, дом 27. Пять пожарных расчетов уже работают на месте. В районе инцидента образовался затор.

Сообщается, что речь идет о доме дореволюционной постройки. Пожару присвоен второй ранг сложности. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

