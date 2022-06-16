Водителя такси, который устроил аварию в центре Москвы, проверят на алкогольное опьянение

Водителя такси, который вылетел на тротуар и перевернулся на улице Серафимовича в центре Москвы, проверят на алкогольное опьянение. На месте работают оперативные службы и медики.

По предварительным данным, пострадал один человек. Авария на движение на повлияла, сообщили в Дептрансе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

