Один человек пострадал в ДТП в центре Москвы

Автомобиль такси вылетел на тротуар и перевернулся на улице Серафимовича в центре Москвы. По предварительным данным, пострадал один человек.

На месте работают оперативные службы и медики. В Дептрансе сообщили, что на движение авария не повлияла. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

