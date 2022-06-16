Три машины столкнулись на Киевском шоссе

В Москве на Киевском шоссе выясняют причины крупной аварии сразу после поворота к аэропорту Внуково. По направлению в область, на 31-м километре шоссе, столкнулись три машины.

В Дептрансе попросили объезжать этот район, сейчас там работают оперативные службы. Пострадал один человек, уточнили в пресс-службе МВД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.