Крупная авария произошла под Солнечногорском. Водитель не справился с управлением и вылетел на встречную полосу в районе деревни Лыткино. Автомобиль также повредил еще четыре машины.

Сообщается о нескольких пострадавших. На кадрах видно, как автомобили разбросаны в кюветах вдоль дороги. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.