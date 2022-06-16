"Газель" взорвалась во дворе жилого дома в Копейске

В Копейске во дворе жилого дома взорвалась "Газель". По словам очевидцев, сначала вспыхнула машина, а затем газовый баллон, который находился внутри. Столб черного дыма было видно из многих районов города.

На место оперативно прибыли пожарные. По официальным данным, пострадавших нет. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

