Полиция арестовала подозреваемого в нападении на АЗС в районе Дмитровского шоссе

Полиция арестовала подозреваемого в нападении на заправку в районе Дмитровского шоссе. Им оказался мужчина 27 лет. На своей машине он подъехал в АЗС, начал требовать у кассира деньги, угрожая пистолетом. Сотрудник сразу вышел из помещения и убежал. Вор забрал из кассы шесть тысяч рублей.

Позднее полиция задержала мужчину на МКАД. Подозреваемому грозит до 10 лет лишения свободы по статье о разбое. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.