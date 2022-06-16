Водитель "Газели" погиб при попытке спасти машину из пожара на Урале

На Урале водитель "Газели" погиб, пытаясь спасти свою машину от огня. Во дворе одного из домов в городе Каменск-Уральском загорелся Ford, пламя перекинулось на соседнюю "Газель". Водитель попытался отогнать свою машину, но потерял сознание и врезался в дом.

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