Новости мира: покушение на премьера Словакии могло иметь политические мотивы

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо имело политические мотивы. Это единственная версия, которую рассматривает МВД страны. Там заявили, что нападавший не связан с какими-либо группировками. Состояние Роберта Фицо остается тяжелым.

Между тем в Париже на митинг вышли пожарные с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Жандармы применяли против людей слезоточивый газ.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

