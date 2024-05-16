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16 мая, 19:30

Происшествия

Новости мира: покушение на премьера Словакии могло иметь политические мотивы

Новости мира: покушение на премьера Словакии могло иметь политические мотивы

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Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо имело политические мотивы. Это единственная версия, которую рассматривает МВД страны. Там заявили, что нападавший не связан с какими-либо группировками. Состояние Роберта Фицо остается тяжелым.

Между тем в Париже на митинг вышли пожарные с требованием повысить зарплаты и улучшить условия труда. Демонстрация переросла в столкновения с полицией. Жандармы применяли против людей слезоточивый газ.

Подробности об этих и других актуальных темах – в эфире телеканала Москва 24.

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