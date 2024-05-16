Новости регионов: футболисты "Енисея" попытались откупиться после драки на базе отдыха

Футболисты "Енисея" попытались откупиться от семьи, с которой подрались на базе отдыха. В понедельник, 13 мая, спортсмены проводили там время и громко включили музыку. К ним обратились люди, которые отдыхали поблизости, и попросили сделать потише. В результате начался конфликт, который перерос в драку. Также пострадавшие рассказали, что им предложили 250 тысяч рублей, чтобы замять дело. Семья отказалась, так как они намерены добиться правосудия.

В Калининградской области обнаружили 78 авиабомб времен Великой Отечественной войны. Как рассказали в региональном МЧС, такое количество авиабомб одновременно обнаружено впервые. Специалисты Невского спасательного центра МЧС вывезли и уничтожили все авиабомбы на полигоне.

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