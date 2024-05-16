Новости мира: стрелявшему в премьер-министра Словакии предъявлено обвинение

Полиция обвинила мужчину, который напал на премьер-министра Словакии Роберта Фицо, в попытке умышленного убийства. Ему может грозить пожизненное заключение. Известно, что 71-летний писатель Юрай Цинтула выстрелил в Фицо, когда тот подошел поприветствовать людей.

В Милане из-за ливня затопило улицы. Местные жители опубликовали в соцсетях видео из заполненных водой магазинов и автобусов. На кадрах видно, как вода на ходу заливается в салоны машин.

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