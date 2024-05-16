Движение перекроют в ЦАО в выходные

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 мая, 11:15

Происшествия

Суд в Москве изберет меру пресечения врачам клиники Хайдарова 16 мая

Суд в Москве изберет меру пресечения врачам клиники Хайдарова 16 мая

Грузовик с песком перевернулся на Варшавском шоссе под Подольском

Новости регионов: несколько квартир загорелись в жилом доме в Мурманске

Новости мира: словацкого премьер-министра Роберта Фицо успешно прооперировали

"Безопасный город": двое мужчин пытались оформить карты по поддельным паспортам в Москве

"Безопасный город": росгвардейцы задержали с наркотиками таксиста в Москве

"Безопасный город": двум пластическим хирургам клиники Хайдарова предъявили обвинения

"Безопасный город": группу мошенников осудили за обман клиентов столичного автосалона

Новости мира: состояние премьера Словакии Фицо после покушения оценили как тяжелое

Путин назвал покушение на премьера Словакии "чудовищным преступлением"

Замоскворецкий суд изберет меру пресечения хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique. Накануне им предъявили обвинение. Следствие просит арестовать врачей.

Уголовное дело возбудили из-за смерти пациента, которому провели операцию в клинике хирурга. По информации следователей, через три дня после выписки мужчина почувствовал себя плохо, спасти его не удалось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествиявидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовЕлена Любимова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика