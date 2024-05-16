Суд в Москве изберет меру пресечения врачам клиники Хайдарова 16 мая

Замоскворецкий суд изберет меру пресечения хирургам клиники Тимура Хайдарова IQ Plastique. Накануне им предъявили обвинение. Следствие просит арестовать врачей.

Уголовное дело возбудили из-за смерти пациента, которому провели операцию в клинике хирурга. По информации следователей, через три дня после выписки мужчина почувствовал себя плохо, спасти его не удалось.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.