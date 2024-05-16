Новости регионов: несколько квартир загорелись в жилом доме в Мурманске

Крупный пожар произошел в Мурманске в ночь на 16 мая. Как сообщают очевидцы, возгорание началось на одном из балконов. Судя по видео, пламя охватило квартиры на трех этажах. Причины возгорания устанавливаются.

Град размером с пятирублевую монету выпал в Анапе. Ледяная крупа побила картошку, и урожай черешни и клубники испорчен. Мощные ливни с дождем, градом и шквалистым ветром синоптики обещают по всему Краснодарскому краю, за исключением Сочи. Также непогода придет на юг Ростовской области.

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