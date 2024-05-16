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16 мая, 07:30

Происшествия

Новости мира: словацкого премьер-министра Роберта Фицо успешно прооперировали

Новости мира: словацкого премьер-министра Роберта Фицо успешно прооперировали

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В Словакии премьер-министра Роберта Фицо успешно прооперировали. Врачи боролись за его жизнь более трех часов, об этом сообщают местные СМИ. Премьер-министра Словакии на сутки ввели в искусственную кому. Тем временем следователи продолжают выяснять детали преступления. Они допросили Юрая Чинтулу, 71-летнего писателя, который совершил нападение. По одной из версий, мужчина решил стрелять в Роберта Фицо, потому что не согласен с его политикой.

В Тбилиси к протестам против закона об иноагентах подключились министры иностранных дел Эстонии, Литвы, Латвии и Исландии. Они приехали в Грузию и выступили перед митингующими. В парламенте Грузии назвали это враждебным шагом. Демонстранты заявили, что намерены продолжить ежедневные митинги до тех пор, пока власти не отменят свое решение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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