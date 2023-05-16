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Новости

16 мая, 19:45

Общество

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Подозреваемые в организации теракта задержаны в Запорожской области

СК возбудил уголовное дело после обрушения кровли здания в Челябинске

Пожар в ангаре на юго-востоке столицы удалось ликвидировать

Новости часа: "Азимут" начнет выполнять рейсы из России в Грузию 19 мая

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона.

В России планируется перевести в электронный вид все миграционные процедуры. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Фестиваль "Спорт есть искусство" пройдет в Москве в рамках акции "Ночь в музее". Об этом сообщили в департаменте спорта.

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