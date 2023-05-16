Новости часа: два украинских дрона-камикадзе перехватили в Курской области

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Пограничники сбили два украинских дрона-камикадзе в Курской области. Об этом рассказал губернатор региона.

В России планируется перевести в электронный вид все миграционные процедуры. Об этом заявил Михаил Мишустин.

Фестиваль "Спорт есть искусство" пройдет в Москве в рамках акции "Ночь в музее". Об этом сообщили в департаменте спорта.