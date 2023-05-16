Подозреваемые в организации теракта задержаны в Запорожской области

Полиция совместно с ФСБ задержала трех подозреваемых в организации теракта в Запорожской области. Один из них – гражданин Украины, еще у двоих есть российские паспорта.

В результате теракта погиб замначальника МВД в Мелитополе. По предварительным данным, задержанные готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.