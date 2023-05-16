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16 мая, 19:15

Происшествия

Подозреваемые в организации теракта задержаны в Запорожской области

Подозреваемые в организации теракта задержаны в Запорожской области

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Полиция совместно с ФСБ задержала трех подозреваемых в организации теракта в Запорожской области. Один из них – гражданин Украины, еще у двоих есть российские паспорта.

В результате теракта погиб замначальника МВД в Мелитополе. По предварительным данным, задержанные готовили новые покушения на других высокопоставленных сотрудников правоохранительных органов и администрации Запорожской области. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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