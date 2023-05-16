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Происшествия

Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара на юго-востоке Москвы

Вертолет Ка-32 привлекли к тушению пожара на юго-востоке Москвы

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Авиацию привлекли к тушению пожара на юго-востоке столицы. МЧС сообщило, что на месте работает вертолет Ка-32. По последним данным, огонь охватил 1 800 квадратных метров.

Ранее в МЧС сообщили, что мусор воспламенился в отдельно стоящем одноэтажном ангаре на юго-востоке Москвы по площади 70 "квадратов". Информация о возгорании поступила в дежурную часть в 12:33. Пожар произошел по адресу улица Южнопортовая, дом 19, строение 1.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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