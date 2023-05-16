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ФСБ задержала гражданку Украины, которая собирала данные о российских ВС

ФСБ задержала гражданку Украины, которая собирала данные о российских ВС

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Сотрудники ФСБ задержали шпионку, которая собирала данные о российских ВС. В Центре общественных связей ведомства сообщили, что 25-летняя гражданку Украины работала по заданию иностранных спецслужб.

Женщина передавала информацию об объектах, военной технике и боевых позициях российской армии. При обыске у нее нашли техсредства, данные о дислокации и деятельности группировки войск "Восток".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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