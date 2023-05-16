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Мужчина ударил пассажирку метро на станции "Новокузнецкая"

Мужчина ударил пассажирку метро на станции "Новокузнецкая"

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Уголовная ответственность по статье за побои грозит пассажиру метро. Инцидент произошел на станции "Новокузнецкая".

Мужчина решил пройти за пассажиркой через турникет, не оплачивая проезд. Женщине не понравилось подобное поведение, и она сделала ему замечание. Тот отреагировал и ударил ее ногой, затем в вагоне ударил еще раз рукой по лицу.

Пострадавшая обратилась в медучреждение, где у нее зафиксировали телесные повреждения. Теперь несдержанным пассажиром занимается прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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