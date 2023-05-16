Мужчина ударил пассажирку метро на станции "Новокузнецкая"

Уголовная ответственность по статье за побои грозит пассажиру метро. Инцидент произошел на станции "Новокузнецкая".

Мужчина решил пройти за пассажиркой через турникет, не оплачивая проезд. Женщине не понравилось подобное поведение, и она сделала ему замечание. Тот отреагировал и ударил ее ногой, затем в вагоне ударил еще раз рукой по лицу.

Пострадавшая обратилась в медучреждение, где у нее зафиксировали телесные повреждения. Теперь несдержанным пассажиром занимается прокуратура. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.