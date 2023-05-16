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Новости мира: мощный пожар охватил здание лодочной верфи в Анталье

Новости мира: мощный пожар охватил здание лодочной верфи в Анталье

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В турецкой Анталье мощный пожар охватил здание лодочной верфи. Черные клубы дыма из портовой зоны были видны в разных районах курортного города. Пламя быстро распространилось из-за вспыхнувших химических веществ. Всех рабочих с предприятия эвакуировали, а к тушению привлекли вертолет. Пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал. Возможной причиной называют проблемы с электропроводкой.

Второй за месяц снегопад накрыл Армению. Кадрами делятся местные жители в Сети. Так, на клумбах видны практически сугробы. В начале мая зима уже напоминала о себе – температура в некоторых районах опускалась до -5 градусов.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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