Новости мира: мощный пожар охватил здание лодочной верфи в Анталье

В турецкой Анталье мощный пожар охватил здание лодочной верфи. Черные клубы дыма из портовой зоны были видны в разных районах курортного города. Пламя быстро распространилось из-за вспыхнувших химических веществ. Всех рабочих с предприятия эвакуировали, а к тушению привлекли вертолет. Пожар удалось ликвидировать. Никто не пострадал. Возможной причиной называют проблемы с электропроводкой.



Второй за месяц снегопад накрыл Армению. Кадрами делятся местные жители в Сети. Так, на клумбах видны практически сугробы. В начале мая зима уже напоминала о себе – температура в некоторых районах опускалась до -5 градусов.

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