Девушка-мотоциклист погибла в аварии на МКАД. В районе Сколковского шоссе она не справилась с управлением и упала, после чего в нее наехал автомобиль.

По данным столичной Госавтоинспекции, девушка совершала перестроение на участке проведения дорожных работ, проезжая место "среза" асфальта. Отмечается, что медики пытались реанимировать девушку, но спасти ее не удалось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

