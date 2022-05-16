Крупный пожар произошел в СНТ в Иркутской области

В Братском районе Иркутской области произошел крупный пожар. Там в одном из СНТ горят сразу 30 дачных строений.

На место приехали 29 спасателей. По предварительной версии, огонь мог возникнуть из-за того, что кто-то из дачников поджег траву на своем участке. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

