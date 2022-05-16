Спасатели потушили пожар в строящемся бизнес-центре на юге Москвы

Пожар в новостройке на юге Москвы потушен. Об этом сообщили в МЧС.

Возгорание произошло на кровле бизнес-центра на Новоданиловской набережной. Очевидцы сняли, как над высоткой поднимался густой черный дым. У этого здания плоская крыша, там хранились стройматериалы, они то и загорелись вместе с утеплителем.

Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Комплекс еще строится, внутри продолжается ремонт. Никто из рабочих не пострадал. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.