В России за неделю ликвидировали более 1 тыс лесных пожаров

Более тысячи лесных пожаров ликвидировали в России за неделю. Об этом сообщили в Рослесхозе.

Renault Duster будут производить под брендом Lada, завили в Минпромторге РФ.

Правительство Швеции приняло официальное решение о вступлении в НАТО.