Три человека пострадали в аварии на МКАД

Крупная авария произошла на МКАД. Там водитель каршеринга врезался в грузовик.

По предварительным данным, пострадали три человека – это были пассажиры легковушки, их уже отправили в больницу. Причины ДТП выясняет полиция.

В районе происшествия сформировался затор. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.