Пожар на кровле бизнес-центра на юге Москвы локализован

Пожар на кровле бизнес-центра на Новоданиловской набережной локализован. Об этом сообщили в МЧС.

Здание еще строилось, поэтому на крыше находились стройматериалы. Именно они и загорелись. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.