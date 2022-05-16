Пожар произошел на крыше бизнес-центра DM Tower на юге Москвы

Пожар произошел на крыше бизнес-центра DM Tower на юге столицы. Там загорелись стройматериалы. Площадь пожара – 30 квадратных метров.

Черный дым от пожара виден из нескольких районов Москвы. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.