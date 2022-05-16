Автомобиль задымился после столкновения на Северо-Восточной хорде

На Северо-Восточной хорде произошла авария в районе Кусковского тупика. Там столкнулись два автомобиля и один из них задымился. Об этом пишет телеграм-канал Дептранса.

На место приехали оперативные службы. В сторону шоссе Энтузиастов для водителей доступна только одна полоса из трех.

