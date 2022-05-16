Не менее 10 человек погибли при стрельбе в супермаркете в США

В штате Нью-Йорк молодой человек устроил расстрел в супермаркете. Жертвами 18-летнего американца стали 10 человек. С начала года в стране зафиксировали 19 подобных инцидентов.

В результате – десятки погибших и сотни раненых. Согласно статистике, сейчас в США оружия больше, чем людей. Владеть им может каждый гражданин.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.