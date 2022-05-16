Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Калифорнии

В американском штате Калифорния в результате стрельбы в церкви погиб один человек. Еще пять получили ранения. Все они доставлены в госпиталь. Четверо находятся в тяжелом состоянии.

Трагический случай произошел в городке Лагуна Вудс. Открывший огонь по людям задержан. У него изъяли пистолет. О мотивах полиция пока не сообщает.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.